Reuters узнало об исключении израильской команды из велогонки «Джиро дель Эмилия»

Организаторы однодневной велогонки «Джиро дель Эмилия» исключили израильскую команду Premier Tech. Об этом 28 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов.

«Команда Israel-Premier Tech была исключена из предстоящей гонки «Джиро дель Эмилия» из соображений общественной безопасности», — говорится в публикации.

По данным агентства, подобное решение было принято после срыва другой велогонки, «Вуэльта Испании», из-за пропалестинских протестующих, центром внимания которых стала израильская компания Premier Tech.

Отмечается, что однодневная гонка «Джиро дель Эмилия», которая завершится 4 октября в Болонье, «вызывает опасения». В материале также подчеркивается, что после окончания могут начаться протесты.

Накануне Турецкая футбольная федерация (TFF) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и УЕФА отстранить Израиль от участия в мировых турнирах. Отмечается, что соответствующую просьбу направил президент федерации Турции Ибрагим Хаджиосманоглу.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что США работают над тем, чтобы не допустить отстранения сборной Израиля от чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2026 году из-за конфликта в секторе Газа.

21 сентября сообщалось, что УЕФА может принять решение по отстранению израильских клубов и сборной от участия в турнирах под своей эгидой. Однако 24 сентября УЕФА принял решение не отстранять израильские футбольные клубы от участия в еврокубках.

