Президент Молдавии Майя Санду в воскресенье, 28 сентября, заявила, что на выборах была замечена коррупция.

«Судьбу нашей страны должен решить ваш голос, а не купленные голоса», — заявила она в обращении к гражданам после посещения избирательного участка.

Санду отметила, что Молдавия — это не только «маленькая страна с большим сердцем», но и страна достойных людей, которые «не продают ее за 400 леев или за €400».

Глава республики также призвала граждан голосовать на выборах, так как это решение может «спасти Молдавию». По ее словам, завтра страна может «оказаться слишком бедной».

Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 утра (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Кроме того, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров.

В тот же день Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики сообщила, что явка на парламентских выборах превысила 14%. Санду во время голосования рассказала о готовности правящей партии сформировать коалицию в будущем парламенте, но только с проевропейскими силами.

Гражданка Молдавии, пришедшая на парламентские выборы в Москве, рассказала «Известиям», что к избирателям из России относятся очень плохо, как к «отбросам общества». По ее словам, в США и европейских странах открыли много избирательных пунктов, а в столице РФ — всего два.

