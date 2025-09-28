Со дня рождения карикатуриста Бориса Ефимова исполнилось 125 лет

Со дня рождения знаменитого художника и карикатуриста Бориса Ефимова исполняется 125 лет. По его работам можно изучать хронику политических событий прошлого века. Близкие и специалисты 28 сентября рассказали о мастере.

«Художник текущего момента, надо срочно реагировать. Произошло какое-то событие, просят нарисовать для газеты, для журналов, надо это уметь. Если они берут и говорят — талант, не талант <...> Ну талант, наверное», — отметил внук Ефимова Виктор Фрадкин.

Ефимов начинал свою карьеру, еще будучи юношей, и его работы привлекли внимание известных политических фигур. Так, революционер и советский государственный деятель Лев Троцкий написал предисловие к сборнику его работ, в котором отметил, что «быстрый успех таит опасности», добавив, что самая большая угроза — перестать трудиться.

Ефимов пережил арест и расстрел своего старшего брата Михаила Кольцова в годы репрессий. Он признавался, что иногда ему приходилось рисовать людей в непристойных образах и отказаться от этого было бы не просто опасно, а гибельно.

«Феномен Ефимова, конечно, удивительный, потому что повторить такую феерическую карьеру и такую удивительную судьбу — не знаю, кто повторил. Ефимовский стиль абсолютно узнаваем», — сообщила редактор архива «Известий» Татьяна Киреева.

Стиль художника был настолько узнаваем, что даже попытка рисовать под псевдонимом после ареста брата не смогла скрыть его личность.

Друг Ефимова Владимир Мочалов поделился, что художник часто опасался ареста, выходя ночью на прогулки по Москве, и даже устанавливал сигналы с женой на случай, если за ним приедет машина. Во время войны ему писали с фронта солдаты: а нарисуйте еще вот то или это, «мы вырежем и в кармашек положим для поднятия духа». Киреева уточнила, что работы Ефимова поднимали дух советских военных, снимали их напряжение.

«Даже заказные работы художников политических — все равно в них читалось настроение всего народа», — пояснил директор Музея карикатуры в Екатеринбурге Максим Смагин.

Каждый эпизод жизни Ефимова — история разных эпох.

