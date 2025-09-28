Россию не избрали в совет ICAO на период 2025-2028 годов

По итогам первого этапа выборов Россию не избрали в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) на период 2025–2028 годов. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Минтранса.

«27 сентября в Монреале состоялся первый этап выборов в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) на период 2025–2028 гг. Кандидатура Российской Федерации в совет избрана не была», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что Россия на выборах в первой группе получила голоса 87 государств из 184, во второй — 62 государств, среди которых присутствуют крупнейшие мировые державы: страны БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), а также Африканского региона, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

По данным ведомства, по итогам выборов 2025 года заметен рост поддержки РФ по сравнению с выборами 2022 года, тогда в первой группе группе было набрано 80 голосов из 170. В Минтрансе подчеркнули, что авторитет России и ее инициатив в сфере развития международной гражданской авиации «только укрепляется».

Кроме того, там добавили, что ее невключение в состав совета ICAO «наносит ущерб авторитету и эффективности организации», которая призвана «обеспечивать безопасность и устойчивость глобальной авиации на основе широкого международного консенсуса, а не узких политических интересов».

Накануне сообщалось, что в ходе выборов в совет организации Россию не выбрали в две первые группы руководящего совета. Уточняется, что в первую группу вошли девять стран, среди которых США, Китай и Бразилия. Во второй группе 12 стран, включая Аргентину, Колумбию, Мексику и Индию.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ