Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала киевский режим наемными киллерами
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Мир
Захарова сообщила о гибели 17 человек за неделю от ударов ВСУ
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Армия
ВС РФ поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект транспортной инфраструктуры
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Мир
Bloomberg сообщило о критике Мерца в отношении Орбана из-за Украины на саммите ЕС
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Мир
Reuters сообщило о заморозке финансирования демштатов из-за шатдауна
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Наука и техника
В Минтрансе сообщили о планах внедрить биометрию в аэропортах в ближайшие годы
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Мир
Песков заявил об участии Путина в саммите G20
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Мир
В Кремле указали на постоянную передачу разведданных США Украине
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Песков заявил об изобилии нарушений и странностей на молдавских выборах

Гуцул призвала молдаван голосовать на выборах против внешнего управления

Гуцул: молдаване должны сказать твердое нет рабству через внешнее управление
0
EN
Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в воскресенье, 28 сентября, призвала молдаван голосовать на выборах против милитаризации и рабства через внешнее управление.

«Мы должны сказать твердое нет: рабству через внешнее управление, <...> милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты», — написала она в Telegram-канале.

Гуцул также призвала граждан республики бороться с «бесконечными кредитами, обременяющие будущие поколения». Она подчеркнула, что голос молдаван — это их мир, свобода и национальный суверенитет.

По словам главы Гагаузии, гражданам необходимо проголосовать за «достойную жизнь, за мирное и социально справедливое государство, за традиционные ценности и национальное единство».

«Выборы 2025 года в Молдове нельзя назвать демократичными и свободными»
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу — о преследовании оппозиционных политиков, фальсификации голосов на выборах, сотрудничестве Кишинева с НАТО

Служба внешней разведки (СВР) России 23 сентября сообщила, что Европа готовится оккупировать Молдавию. По данным ведомства, страны — члены Евросоюза (ЕС) полны решимости «удержать Молдавию в русле своей русофобской политики любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны».

Ранее, 14 июля, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков заявил, что власти Молдавии стремятся лишить Приднестровский регион независимости. Он также указал на то, что в Конституции Молдавии уже закреплен курс на евроинтеграцию, который был утвержден в результате «сфабрикованного еврореферендума» осенью прошлого года.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025