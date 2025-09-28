Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в воскресенье, 28 сентября, призвала молдаван голосовать на выборах против милитаризации и рабства через внешнее управление.

«Мы должны сказать твердое нет: рабству через внешнее управление, <...> милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты», — написала она в Telegram-канале.

Гуцул также призвала граждан республики бороться с «бесконечными кредитами, обременяющие будущие поколения». Она подчеркнула, что голос молдаван — это их мир, свобода и национальный суверенитет.

По словам главы Гагаузии, гражданам необходимо проголосовать за «достойную жизнь, за мирное и социально справедливое государство, за традиционные ценности и национальное единство».

Служба внешней разведки (СВР) России 23 сентября сообщила, что Европа готовится оккупировать Молдавию. По данным ведомства, страны — члены Евросоюза (ЕС) полны решимости «удержать Молдавию в русле своей русофобской политики любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны».

Ранее, 14 июля, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков заявил, что власти Молдавии стремятся лишить Приднестровский регион независимости. Он также указал на то, что в Конституции Молдавии уже закреплен курс на евроинтеграцию, который был утвержден в результате «сфабрикованного еврореферендума» осенью прошлого года.

