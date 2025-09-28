Санду указала на готовность правящей партии к альянсу с проевропейскими силами
Президент Молдавии Майя Санду в воскресенье, 28 сентября, указала на готовность правящей партии к формированию коалиции в будущем парламенте, но только с проевропейскими силами.
«Только люди, искренне верящие в европейские ценности, могут сформировать проевропейское большинство в следующем парламенте, и только так мы сможем двигаться вперед», — ее слова передает ТАСС.
Президент республики проголосовала на парламентских выборах.
Служба внешней разведки (СВР) России 23 сентября сообщила, что Европа готовится оккупировать Молдавию. По данным ведомства, страны — члены Евросоюза (ЕС) полны решимости «удержать Молдавию в русле своей русофобской политики любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны».
Ранее, 14 июля, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков заявил, что власти Молдавии стремятся лишить Приднестровский регион независимости. Он также указал на то, что в Конституции Молдавии уже закреплен курс на евроинтеграцию, который был утвержден в результате «сфабрикованного еврореферендума» осенью прошлого года.
