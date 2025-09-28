Реклама
Сюжет:

Forbes сообщил о расширении ВС РФ «зон поражения» с помощью новых БПЛА

Forbes: ВС РФ расширяют «зоны поражения» с помощью новых беспилотников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Вооруженные силы (ВС) РФ расширяют «зоны поражения» на линии боевого соприкосновения с помощью новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 сентября сообщил журнал Forbes.

«Российские войска создали «зоны поражения» перед своими линиями <боевого соприкосновения>, используя сочетание оптоволоконных и традиционных беспилотников», — говорится в публикации.

По данным журнала, подобные зоны были созданы в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области. Уточняется, что использование новых беспилотников «затрудняет попытки украинских войск проводить скоординированные атаки и снабжать подразделения внутри этих зон».

В материале также подчеркивается, что расширение радиуса действия беспилотников-ретрансляторов позволяет нарушить снабжение и передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предоставить российским военнослужащим «оперативное преимущество».

Ратный рост: за время СВО производство части вооружения увеличилось до 30 раз
Владимир Путин посетил ключевое оборонное предприятие Прикамья и поздравил работников с профессиональным праздником

Ранее, 17 сентября, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ наступают практически на всех направлениях специальной военной операции. Он также добавил, что группировка войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, при этом отметив роль подразделений морской пехоты в достижении целей спецоперации.

Позднее, 21 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила, что российские военные начали использовать так называемые дроны-матки для поражения целей ВСУ. Уточняется, что подобные беспилотники несут на борту более мелкие ударные FPV-дроны и выполняют функции ретранслятора сигнала.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

