Мир
Захарова назвала киевский режим наемными киллерами
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Мир
Захарова сообщила о гибели 17 человек за неделю от ударов ВСУ
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Армия
ВС РФ поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект транспортной инфраструктуры
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Мир
Bloomberg сообщило о критике Мерца в отношении Орбана из-за Украины на саммите ЕС
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Мир
Reuters сообщило о заморозке финансирования демштатов из-за шатдауна
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Наука и техника
В Минтрансе сообщили о планах внедрить биометрию в аэропортах в ближайшие годы
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Мир
Песков заявил об участии Путина в саммите G20
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Мир
В Кремле указали на постоянную передачу разведданных США Украине
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Песков заявил об изобилии нарушений и странностей на молдавских выборах

В аэропорту Самары отменили временные ограничения для гражданских рейсов

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис
В аэропорту Самары сняли ограничения на посадку и взлет гражданских самолетов. Об этом 28 сентября заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

В период ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов.

Алюминиевые образцы: ученые создадут из лома высокопрочные детали для самолетов
Как новые материалы помогут удешевить стоимость изготовления авиационных компонентов

Ранее в этот же день Кореняко сообщил, что временные ограничения ввели в аэропортах Пензы, Калуги и Самары. Позже в Пензе и Калуге их сняли.

