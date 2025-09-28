В аэропорту Самары отменили временные ограничения для гражданских рейсов
В аэропорту Самары сняли ограничения на посадку и взлет гражданских самолетов. Об этом 28 сентября заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
В период ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов.
Ранее в этот же день Кореняко сообщил, что временные ограничения ввели в аэропортах Пензы, Калуги и Самары. Позже в Пензе и Калуге их сняли.
