Сальдо заявил о полном огневом контроле ВС РФ на Карантинном острове Херсона

Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой полный огневой контроль микрорайон Карантинный остров в Херсоне. Об этом 28 сентября сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Карантинный остров полностью простреливается с наших позиций. Это факт. Мы держим его под огневым контролем», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, несмотря на это, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают использовать Карантинный остров как плацдарм для отдельных боевых действий. Он также отметил, что малые группы украинских боевиков проникают на остров ночами и скрываются в домах.

Сальдо добавил, что полностью «очистить» остров в условиях ночных передвижений противника пока невозможно.

2 августа глава военной администрации подконтрольного Киеву Херсона Александр Прокудин объявил эвакуацию, жителей микрорайона Корабел, расположенного на Карантинном острове.

Сальдо 3 августа заявил, что эвакуация связана с тем, что Карантинный остров превратили в военную базу ВСУ. По его словам, на крышах жилых домов действуют операторы БПЛА, откуда «со дворов школ» стреляют кочующие минометы, а на предприятиях хранятся боеприпасы и военная техника.

