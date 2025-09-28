Реклама
Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Фото: Global Look Press
Польша подняла свои истребители из-за якобы существующей активности российской авиации на Украине. Об этом 28 сентября сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил страны.

«В соответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженных сил задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства. В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей», — указано публикации командования в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, в рамках подготовки к якобы существующей угрозе наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень боевой готовности.

Подобные публикации польских военных в последнее время появляются регулярно, добавила «Газета.Ru».

Гонка обвинений: как европейцы пытаются сорвать диалог РФ и США
«Партия войны» демонизирует Россию перед Трампом с помощью провокаций вокруг нарушения воздушного пространства НАТО

25 сентября сообщалось, что власти Польши рассматривают возможность изменения законодательства, которое позволит польским военнослужащим сбивать российские БПЛА над Украиной без предварительного одобрения НАТО или Евросоюза (ЕС).

До этого, 23 сентября, американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что страны НАТО могут сбивать самолеты России при нарушении воздушного пространства альянса. При этом, отвечая на вопрос о том, готовы ли США оказывать содействие в данной инициативе союзникам альянса, американский президент уточнил, что это будет «зависеть от обстоятельств».

