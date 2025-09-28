При пожаре в московском питомнике погибли 13 собак
В Москве произошел пожар в питомнике. По предварительной информации, 13 собак погибли, пострадал один человек. Об этом 28 сентября «Известиям» сообщили работники учреждения и очевидцы.
По их словам, пожар произошел по вине мужчины, который увлекся при праздновании своего дня рождения и забыл затушить сигарету. Во время пожара 30 собакам удалось спастись.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники экстренных служб и правоохранители.
23 сентября в зоопарке Новосибирска произошел пожар. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что специалистам удалось спасти из огня более 20 животных. Позднее директор зоопарка Андрей Шило сообщил о гибели черно-пестрой коровы, шотландского быка, двух лам и одной альпаки. Причины возгорания устанавливаются.
