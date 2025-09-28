В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на полеты воздушных судов (ВС) были сняты в аэрогавани Пскова. Об этом утром 28 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Псков — сняты ограничения на прием и выпуск ВС», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
По словам представителя Росавиации введение данных мер было необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Кореняко в этот же день сообщил о введении временных ограничений в аэрогавани Пскова. Уточнялось, что меры также распространялись на аэропорт Жуковский и Туноша (Ярославль). Они, по словам представителя Росавиации, были приняты для обеспечения безопасности полетов.
