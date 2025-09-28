Три человека погибли в результате ДТП в Республике Удмуртия
Три человека погибли в ДТП на федеральной автодороге возле деревни Чумойтло. Об этом 28 сентября сообщило МЧС Удмуртии.
Уточняется, что произошло столкновение легкового автомобиля Chery Arrizo и грузового автомобиля Volvo.
«К сожалению, погибли три человека: водитель и пассажиры легковушки», — говорится в сообщении Telegram-канале.
Спасателям удалось освободить одного погибшего из заблокированного автомобиля. Обстоятельства и причину аварии устанавливает Госавтоинспекция Удмуртии.
В пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан 27 сентября сообщили, что в результате ДТП на автодороге М7 «Волга» в Татарстане погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом при развороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114 и столкнулся с ним.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ