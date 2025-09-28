Попытки втянуть НАТО в конфликт с РФ, предпринимаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, приведут его государство к крушению. Об этом 27 сентября сообщил редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.

«Какую цель она (Украина. — Ред.) достигнет? Каков будет эффект такой операции? <...> На этом Украина и закончится», — сказал он в рамках своего видео-интервью, опубликованного на YouTube-канале издания.

Лисицкий отметил, что действия Зеленского, пытающегося занять сильную позицию в конфликте, свидетельствуют о его отрыве от реальности.

Экономист Филип Пилкингтон в этот же день также сообщил, что действия украинского президента свидетельствуют о его неуравновешенности. Стремления Зеленского расширить географию конфликта, по мнению эксперта, являются «бардаком», с которым приходится разбираться в первую очередь западным странам.

