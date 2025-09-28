Реклама
В Совфеде рассказали о повышении пенсий для некоторых категорий россиян

Сенатор Косихина: пенсии сотрудников силовых ведомств повысят до конца года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Некоторые россияне смогут претендовать на повышение пенсионных выплат до конца текущего года. Об этом 28 сентября сообщила член комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Наталия Косихина.

«С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Это связано с индексацией окладов на 7,6%», — приводит ее слова «РИА Новости».

Кроме того, она отметила, что с 1 октября также произойдет увеличение пенсий для тех, кому в сентябре исполняется 80 лет. По словам сенатора, они буду получать выплаты, увеличенные на более чем 10 тыс. рублей.

Косихина добавила, что в России последовательно выполняются все обязательства по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров. Помимо этого, она напомнила, что в апреле этого года были проиндексированы социальные пенсии на 14,5%.

«На тот же процент выросло государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, включая военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей, космонавтов, жертв радиационных и техногенных катастроф», — сказала она.

Пенсионный пазл: как изменится накопительная пенсия в 2026 году
Фиксация срока выплат сохранит прогнозируемость пенсионных выплат и права граждан на накопления

Косихина в этот же день сообщила, что включаемое в трудовой стаж пособие, выделяемое по безработице, не участвует в формировании пенсионного коэффициента и не влияет на размер будущей пенсии. По ее словам, получить пособие по безработице можно, зарегистрировавшись в центре занятости.

