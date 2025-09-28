В Совфеде рассказали о повышении пенсий для некоторых категорий россиян
Некоторые россияне смогут претендовать на повышение пенсионных выплат до конца текущего года. Об этом 28 сентября сообщила член комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Наталия Косихина.
«С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Это связано с индексацией окладов на 7,6%», — приводит ее слова «РИА Новости».
Кроме того, она отметила, что с 1 октября также произойдет увеличение пенсий для тех, кому в сентябре исполняется 80 лет. По словам сенатора, они буду получать выплаты, увеличенные на более чем 10 тыс. рублей.
Косихина добавила, что в России последовательно выполняются все обязательства по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров. Помимо этого, она напомнила, что в апреле этого года были проиндексированы социальные пенсии на 14,5%.
«На тот же процент выросло государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, включая военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей, космонавтов, жертв радиационных и техногенных катастроф», — сказала она.
Косихина в этот же день сообщила, что включаемое в трудовой стаж пособие, выделяемое по безработице, не участвует в формировании пенсионного коэффициента и не влияет на размер будущей пенсии. По ее словам, получить пособие по безработице можно, зарегистрировавшись в центре занятости.
