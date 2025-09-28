Власти Индонезии заявили о готовности отправить миротворцев на Украину

Президент Индонезии Прабово Субианто предложил отправить 20 тыс. военных миротворцев для урегулирования конфликта на Украине, в секторе Газа или в любом другом месте, которое Совет Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) сочтет необходимым. Об этом 27 сентября заявил индонезийский лидер.

«Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а сапогами на земле», — приводит слова Субианто газета «Взгляд».

Как говорится в материале, Индонезия подчеркивает, что инициатива не направлена против России. Страна сохраняет нейтралитет и предлагает миротворческую помощь СБ ООН. То есть для отправки военных Индонезии необходимо согласие всех центров силы — России, Европы, США и Китай.

Корреспондент по международным отношениям, журналист портала Axios Барак Равид 22 сентября сообщил, что Субианто рассматривает возможность отправить на территорию сектора Газа миротворческие силы своего государства.

