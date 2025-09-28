На Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1

На территории Камчатки за прошедшие сутки было зафиксировано 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1. Об этом 28 сентября сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по региону.

«За сутки произошли 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что два из них были ощутимы для жителей края.

В ГУ МЧС Камчатки 27 сентября сообщили, что на территории региона за прошедшие сутки было зафиксировано 27 афтершоков магнитудой до 6,0. Уточняется, что жители Камчатского края ощутили два афтершока.

