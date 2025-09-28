СМИ сообщили о стыде немцев из-за провалов Бербок в ООН
В Германии испытывают стыд из-за недавних выступлений председателя Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Анналены Бербок и ее деятельности на своем посту. Об этом 27 сентября сообщил журнал Der Spiegel.
«В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд», — говорится в публикации.
По информации издания, соответствующую реакцию вызывают видеоролики, на которых председатель ГА ООН выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с крем-сыром.
Ранее, 22 сентября, Бербок пришлось четыре раза просить делегатов занять свои места перед началом пленарного заседания высокого уровня, посвященного 80-й годовщине создания ООН.
