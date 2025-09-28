Сенатор рассказала о влиянии пособия по безработице на пенсионные баллы

Включаемое в трудовой стаж пособие, выделяемое по безработице, не участвует в формировании пенсионного коэффициента и не влияет на размер будущей пенсии. Об этом 28 сентября сообщила сенатор Наталия Косихина.

«Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты. Таким образом, период получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии», — рассказала она в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, получить пособие по безработице можно, зарегистрировавшись в центре занятости. Однако, как указала сенатор, прекращать поиск работы при этом нельзя, так как максимальный срок его выплаты занимает от трех до шести месяцев.

Президент РФ Владимир Путин 18 сентября сообщил о сохранении уровня безработицы в стране на исторически низком уровне — в настоящее время она составляет 2,5%. Он также отметил, что рецессия (снижение деловой активности) на данный момент также не грозит ни россиянам, ни отечественной экономике.

