Сенатор рассказала о влиянии пособия по безработице на пенсионные баллы

Сенатор Косихина: пособие по безработице не формирует пенсионные коэффициенты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Включаемое в трудовой стаж пособие, выделяемое по безработице, не участвует в формировании пенсионного коэффициента и не влияет на размер будущей пенсии. Об этом 28 сентября сообщила сенатор Наталия Косихина.

«Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты. Таким образом, период получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии», — рассказала она в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, получить пособие по безработице можно, зарегистрировавшись в центре занятости. Однако, как указала сенатор, прекращать поиск работы при этом нельзя, так как максимальный срок его выплаты занимает от трех до шести месяцев.

Пенсионный пазл: как изменится накопительная пенсия в 2026 году
Фиксация срока выплат сохранит прогнозируемость пенсионных выплат и права граждан на накопления

Президент РФ Владимир Путин 18 сентября сообщил о сохранении уровня безработицы в стране на исторически низком уровне — в настоящее время она составляет 2,5%. Он также отметил, что рецессия (снижение деловой активности) на данный момент также не грозит ни россиянам, ни отечественной экономике.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

