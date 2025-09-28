Передовой расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 28 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Пункт управления БПЛА располагался в полуразрушенном здании, в районе которого российские операторы разведывательных дронов обнаружили маршруты передвижения и плохо замаскированные антенны. Координаты для поражения получил расчет гаубицы Д-30, выполняющий огневые задачи на передовых позициях.

Артиллеристы соединения произвели серию выстрелов 122-миллиметровыми снарядами. Они методично уничтожили сооружение, расчистив воздушное пространство над отрезком маршрута для продвижения штурмовых подразделений группировки.

«Оно (управление. — Ред.) простое, эффективное и точное. Команда прилетает, и к бою. Дают цель — выдвигаются наводчик, командир и номера расчетов, быстро поднимают орудие, <…> дают команду, опять работаем по целям, и в укрытие», — отмечает старший наводчик орудия Юрий Демидов.

В Минобороны РФ 27 сентября сообщили, что расчет БПЛА 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» раскрыл и уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М777 ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

