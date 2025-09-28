Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о неумолимом ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины
Армия
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Мир
В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
Мир
Решетников указал на заинтересованность Африки и Азии в поставке товаров на рынок РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 41 беспилотник над российскими регионами
Мир
Санду указала на коррупцию при проведении выборов в Молдавии
Мир
На Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
Мир
Захарова назвала мухлежом попытки трех стран СБ ООН вернуть антииранские санкции
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Санду указала на готовность правящей партии к альянсу с проевропейскими силами
Общество
В Госдуме предложили отменить социальные пенсии для иностранных граждан
Мир
Forbes сообщил о расширении ВС РФ «зон поражения» с помощью новых БПЛА
Мир
Додон отметил планы властей Молдавии аннулировать выборы по румынскому сценарию
Мир
Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Общество
Уголовное дело возбудили в отношении экс-судьи военного суда Тришкина
Мир
Глава МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США
Армия
Сальдо заявил о полном огневом контроле ВС РФ на Карантинном острове Херсона
Сюжет:

В Госдуме сообщили об отзыве водительских прав у людей с опасными заболеваниями

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В РФ будет осуществляться своевременное аннулирование водительских удостоверений в случае обнаружения у их обладателей опасных заболеваний. Об этом 28 сентября сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД. <...> Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД», — приводит слова Леонова ТАСС.

Уточняется, что закон вступит в силу 1 марта 2027 года. В базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний к лишению прав, а не сам диагноз. Эта информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что приведет к аннулированию водительского удостоверения. Ранее, даже при наличии медицинских противопоказаний, включая психические расстройства, водитель мог продолжать управлять автомобилем до истечения 10-летнего срока действия прав.

Депутат выразил уверенность в поддержке общества, поскольку считает недопустимым управление транспортным средством лицами с психическими заболеваниями. Аналогичные меры будут применяться к водителям с алкогольной зависимостью или перенесшим алкогольный делирий, а также к владельцам оружия.

Парламентарий отметил, что развитие систем мониторинга здоровья направлено на оперативный обмен информацией, а не на увеличение количества медицинских осмотров.

Раз в сутки после езды: как будут наказывать водителей без ОСАГО
Для штрафов за отсутствие полиса введут лимит

В Госдуму 24 сентября был внесен законопроект, согласно которому собственника автомобиля, зафиксированного камерами без полиса ОСАГО, будут штрафовать не более одного раза в сутки. Уточнялось, что по статье 12.37 КоАП позволяется выписывать несколько штрафов в день, если нарушение фиксируется неоднократно.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025