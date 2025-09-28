В Госдуме сообщили об отзыве водительских прав у людей с опасными заболеваниями

В РФ будет осуществляться своевременное аннулирование водительских удостоверений в случае обнаружения у их обладателей опасных заболеваний. Об этом 28 сентября сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД. <...> Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД», — приводит слова Леонова ТАСС.

Уточняется, что закон вступит в силу 1 марта 2027 года. В базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний к лишению прав, а не сам диагноз. Эта информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что приведет к аннулированию водительского удостоверения. Ранее, даже при наличии медицинских противопоказаний, включая психические расстройства, водитель мог продолжать управлять автомобилем до истечения 10-летнего срока действия прав.

Депутат выразил уверенность в поддержке общества, поскольку считает недопустимым управление транспортным средством лицами с психическими заболеваниями. Аналогичные меры будут применяться к водителям с алкогольной зависимостью или перенесшим алкогольный делирий, а также к владельцам оружия.

Парламентарий отметил, что развитие систем мониторинга здоровья направлено на оперативный обмен информацией, а не на увеличение количества медицинских осмотров.

В Госдуму 24 сентября был внесен законопроект, согласно которому собственника автомобиля, зафиксированного камерами без полиса ОСАГО, будут штрафовать не более одного раза в сутки. Уточнялось, что по статье 12.37 КоАП позволяется выписывать несколько штрафов в день, если нарушение фиксируется неоднократно.

