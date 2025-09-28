Один человек погиб в результате ДТП на севере Москвы

В результате ДТП на Ленинградском шоссе в Москве погиб один человек. Об этом 28 сентября сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на Ленинградском шоссе в районе дома 106 произошло столкновение автомобилей Bentley, Haval и Kia», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

От полученных травм скончался водитель иномарки Kia. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области 27 сентября сообщила, что в результате ДТП, которое произошло на 1816-м километре автодороги Усолье – Ангарск, погиб 16-летний автомобилист. Уточнялось, что его автомобиль был куплен за два дня до инцидента отцом одного из друзей погибшего водителя.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ