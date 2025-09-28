Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем в Дагестане
В Дагестане на Северо-Кавказской железной дороге пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
«На железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что прокуратура начала проверку по факту произошедшего. На место аварии выехал исполняющий обязанности Махачкалинского транспортного прокурора. Обстоятельства ДТП выясняются.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура 20 августа сообщила, что в Красноярском крае грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Отмечалось, что водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал в габарит следования поезда, что привело к ДТП.
