Reuters раскрыло планы НАТО усилить присутствие в Балтийском регионе

Силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над территорией России
Директор ЗАЭС указал на невозможность совместного управления объектом
Постпред Ирана направил письмо на имя Гутерриша с осуждением заявлений Трампа
В Каракасе прозвучали взрывы
Политолог назвал обвинения Киева в якобы атаке на Харьков попыткой обелить себя
Мадуро ввел чрезвычайное положение после ударов США по Каракасу
На Кубани восстановили железнодорожную инфраструктуру после снегопадов
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
В Индии заявили о желании бизнеса занять место компаний Запада в России
Сборная Швеции обыграла Латвию со счетом 6:3 на молодежном ЧМ по хоккею
CBS сообщил о приказе Трампе об ударах по целям в Венесуэле
Российский хоккеист Дорофеев забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ и обошел Овечкина
В США указали на попытку Киева фейками сменить повестку с теракта в Хорлах
Полиция Ирана изъяла у протестующих на юго-западе страны несколько единиц оружия
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –3 градусов в Москве 3 января
Эксперт назвала количество дней отдыха в 2026 году

Reuters: НАТО хочет усилить присутствие в Балтийском регионе из-за БПЛА в Дании
Фото: TASS/Stefan Sauer
Представители НАТО планируют усилить присутствие альянса в водах Балтийского моря после инцидентов с якобы зафиксированными над Данией беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 27 сентября сообщило агентство Reuters.

«В НАТО заявили в субботу (27 сентября. — Ред.), что модернизируют свою миссию в Балтийском море, добавив фрегат противовоздушной обороны (ПВО) и другие средства в ответ на появление беспилотников в Дании», — говорится в публикации.

О том, какие конкретно страны-участницы организации Североатлантического договора предоставят данную технику, на данный момент не сообщается.

Поставить на сдерживание: РФ ответит на размещение сил НАТО в Северной Европе
Как Москва может отреагировать на милитаризацию Балтики и при чем тут Арктический совет

Полиция датской административной области Северная Ютландия в среду, 24 сентября, сообщила об обнаружении в небе над данной местностью дронов, из-за чего в городе Ольборге был закрыт аэропорт. Премьер-министр страны Метте Фредериксен на следующий день проинформировала об этом инциденте генерального секретаря НАТО Марка Рютте, назвав ситуацию «серьезной».

