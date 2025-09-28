Reuters раскрыло планы НАТО усилить присутствие в Балтийском регионе

Представители НАТО планируют усилить присутствие альянса в водах Балтийского моря после инцидентов с якобы зафиксированными над Данией беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 27 сентября сообщило агентство Reuters.

«В НАТО заявили в субботу (27 сентября. — Ред.), что модернизируют свою миссию в Балтийском море, добавив фрегат противовоздушной обороны (ПВО) и другие средства в ответ на появление беспилотников в Дании», — говорится в публикации.

О том, какие конкретно страны-участницы организации Североатлантического договора предоставят данную технику, на данный момент не сообщается.

Полиция датской административной области Северная Ютландия в среду, 24 сентября, сообщила об обнаружении в небе над данной местностью дронов, из-за чего в городе Ольборге был закрыт аэропорт. Премьер-министр страны Метте Фредериксен на следующий день проинформировала об этом инциденте генерального секретаря НАТО Марка Рютте, назвав ситуацию «серьезной».

