США и Мексика объявили о совместной борьбе против незаконного оборота оружия
Состоялась встреча в Макаллене, штат Техас, между представителями кабинета безопасности США и Мексики, в рамках которой было объявлено о создании общей инициативы по борьбе с незаконным распространением оружия. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе МИД Мексики.
«Было объявлено о запуске «Миссии Файрвола: объединенной инициативы против незаконного оборота огнестрельного оружия», цель которой — пресечь незаконный поток оружия на общей границе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе обсуждения делегации продвинули сотрудничество в различных областях. Предлагались следующие инициативы: обмен информацией между таможенными органами и активизация подготовки сотрудников безопасности обеих стран для укрепления их потенциала по противодействию преступным организациям.
Агентство Reuters 20 сентября сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести прямые переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Ричардом Гренеллом по ситуации с ударами американских сил по судам, которые якобы участвуют в наркоторговле.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ