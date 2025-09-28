Сотрудник ТЦК (украинского аналога военкомата) открыл стрельбу при вручении повестки мужчине во Львове. Об этом 27 сентября сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Во Львове сотрудник ТЦК открыл огонь при задержании мужчины. <…> Мужчина пытается уйти, но сотрудник ТЦК хватает его и, судя по звуку, совершает выстрел», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

На прикрепленном видео, снятом из окна мимо проезжающего автомобиля, видно, как пытающийся скрыться мужчина, о дальнейшей судьбе которого на данный момент ничего неизвестно, был настигнут работником ТЦК.

Пленные боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с корреспондентом «Известий» Татьяной Симоненковой 26 сентября рассказали об их принудительной мобилизации. По словам одного из них, Владимира Сироты, его направили на передовую, зная об имевшихся медицинских противопоказаниях к службе. Он уточнил, что сотрудники военкоматов принимают решение об отправке на фронт пойманных сограждан из стремления любой ценой поддержать численность собственных войск.

