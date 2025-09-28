Украинские СМИ узнали об открытии сотрудником ТЦК огня при вручении повестки

Реклама
«Страна.ua»: сотрудник ТЦК открыл стрельбу, задерживая мужчину во Львове
Фото: TASS/Klaus-Dietmar Gabbert
Сотрудник ТЦК (украинского аналога военкомата) открыл стрельбу при вручении повестки мужчине во Львове. Об этом 27 сентября сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Во Львове сотрудник ТЦК открыл огонь при задержании мужчины. <…> Мужчина пытается уйти, но сотрудник ТЦК хватает его и, судя по звуку, совершает выстрел», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

На прикрепленном видео, снятом из окна мимо проезжающего автомобиля, видно, как пытающийся скрыться мужчина, о дальнейшей судьбе которого на данный момент ничего неизвестно, был настигнут работником ТЦК.

Изрешетили бронь: к чему приведет ужесточение мобилизации на Украине
В Киеве готовятся призвать инвалидов и сотрудников ключевых предприятий

Пленные боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с корреспондентом «Известий» Татьяной Симоненковой 26 сентября рассказали об их принудительной мобилизации. По словам одного из них, Владимира Сироты, его направили на передовую, зная об имевшихся медицинских противопоказаниях к службе. Он уточнил, что сотрудники военкоматов принимают решение об отправке на фронт пойманных сограждан из стремления любой ценой поддержать численность собственных войск.

