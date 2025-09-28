В Пензенской области был объявлен режим опасности БПЛА
В Пензенской области был объявлен режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 сентября сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что для обеспечения безопасности в регионе была ограничена работа мобильного интернета.
Мельниченко 27 сентября сообщил о введении плана «Ковер» в Пензенской области над несколькими районами. План был введен из-за угрозы атаки БПЛА.
