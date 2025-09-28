Тысячи демонстрантов в знак несогласия с политикой Евросоюза (ЕС) устроили шествие по центральным улицам Рима. Об этом 27 сентября сообщило «РИА Новости».

Заполнявшие центральную площадь города итальянцы держали в руках национальные флаги своего государства и баннеры, на которых были призывы к отставке действующей главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Уточнялось, что наряду с флагами Италии замечен и российский триколор. Люди, передвигавшиеся по заранее перекрытым улицам, выкрикивали «Урсула, вон!».

«Мы требуем выхода (Италии.— Ред.) из Евросоюза. Он причинил Италии только вред. <…> Рыболовство, сельское хозяйство, электроснабжение, экология, ограничения свобод, а сегодня — конфликты. Мы не желаем перевооружения», — поделился перед началом шествия один из глав партии «Суверенная и народная демократия» Марко Риццо.

По его словам, ЕС является «мачехой» его страны, от которой следует дистанцироваться, дабы не принимать участия в подготавливаемой Брюсселем «инсценировке» конфликта, основанного на «манипуляциях и лжи».

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов в интервью «Известиям» 4 августа указал на «неустанные» попытки Рима доказать свою преданность НАТО, хотя население страны не видит в этом необходимости. Он отметил, что граждане Италии имеют «более трезвые» взгляды на многие вопросы, включая финансирование и распределение госбюджета по секторам экономики.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ