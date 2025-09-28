Глава МВД Германии заявил о возросшей угрозе из-за «роя беспилотников»
Уровень угрозы возрос в Германии из-за якобы появления «роя беспилотников» на севере страны. Об этом 27 сентября сообщил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.
«Угрозу, безусловно, можно классифицировать как высокую», — приводит журнал Stern слова министра.
Добриндт отметил, что в стране необходимо создать центр защиты от БПЛА. Кроме того, он заявил о намерении предоставить бундесверу больше возможностей в области обороны от беспилотников.
Ранее, 26 сентября, несколько беспилотников были замечены в небе над Шлезвиг-Гольштейном на севере Германиии. Глава МВД региона Сабине Зюттерлин-Вак не предоставила никакой информации о том, сколько беспилотников было замечено и где.
