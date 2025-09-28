Американский рэпер Xzibit проведет концерты в Москве и Петербурге в декабре
Американский рэпер Xzibit сообщил, что приедет с концертами в Москву и Санкт-Петербург 3 и 4 декабря. Об этом он 27 сентября рассказал в интервью «Известиям».
«Я собираюсь подготовить по-настоящему крутое шоу. <…> Я вернусь в Москву в декабре. <…> Концерты на арене, полный состав группы», — уточнил он.
Рэпер заявил о своей неизменной страсти к музыке и желании творить, создавая актуальные для слушателей произведения. Он также пообещал удивить публику на предстоящем концерте, представив нечто совершенно новое в своем творчестве, и добавил, что вся эта ситуация вызывает у него сильное волнение.
