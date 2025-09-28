Реклама
Американский рэпер Xzibit проведет концерты в Москве и Петербурге в декабре

Xzibit: я приеду с концертами в Москву и Петербург 3 и 4 декабря
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Американский рэпер Xzibit сообщил, что приедет с концертами в Москву и Санкт-Петербург 3 и 4 декабря. Об этом он 27 сентября рассказал в интервью «Известиям».

«Я собираюсь подготовить по-настоящему крутое шоу. <…> Я вернусь в Москву в декабре. <…> Концерты на арене, полный состав группы», — уточнил он.

Рэпер заявил о своей неизменной страсти к музыке и желании творить, создавая актуальные для слушателей произведения. Он также пообещал удивить публику на предстоящем концерте, представив нечто совершенно новое в своем творчестве, и добавил, что вся эта ситуация вызывает у него сильное волнение.

Наушное открытие: k-pop группа записала кавер на «Тополиный пух»
Южнокорейский коллектив W24 спел хит «Иванушек» в Российской государственной библиотеке

Автор и исполнитель песен из Южной Кореи, видеоблогер Song Wonsub 24 июля 2024 года рассказал «Известиям» о том, что задумался о работе над альбомом на русском языке. Он уточнял, что работа будет не из легких, так как в русском языке есть некоторые звуки, которых просто нет в корейском, — «ж», «х». Поэтому произношение некоторых слов ему дается тяжело.

