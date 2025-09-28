Орбан потребовал у Зеленского прекратить преследование Венгрии в соцсетях
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 27 сентября потребовал у президента Украины Владимира Зеленского прекратить преследование Венгрии, комментируя инцидент с якобы венгерскими дронами, которые нарушали украинскую границу.
«Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Владимир Зеленский, при всем моем уважении, прекрати нас преследовать!» — говорится в его сообщении в X (бывш. Twitter).
Ранее, 26 сентября, Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками. По словам украинского лидера, беспилотники могли вести разведку промышленного потенциала приграничных районов страны. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Зеленский начал терять рассудок из-за «венгерофобии».
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ