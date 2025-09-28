Суд рассмотрит заявление от генпрокурора к владельцам порта в Туапсе

В Арбитражный суд Краснодарского края был подан иск Генпрокуратуры о признании недействительной сделку и взыскание в доход РФ ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт» к владельцам этих компаний. Соответствующая запись появилась в электронной картотеке суда 25 сентября.

Согласно данным картотеки, иск подал заместитель генпрокурора РФ к Шахлару Новрузу оглы Новрузову, которому принадлежит «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт», Басину Олегу и иностранной компании «Вониксель Лимитед» (VONIXEL LIMITED BVI), которой, как уточняется, принадлежит «Туапсинский морской коммерческий порт». Имущество и активы, принадлежащие компаниям и собственникам, уже арестованы.

Кроме того, Генеральная прокуратура просит признать недействительной сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале туапсинского порта, заключенную между Vonixel Limited и Новрузовым Ш.Н. оглы, применив последствия недействительности этой сделки в виде взыскания в доход РФ 100% долей.

Объединенная пресс-служба судов региона Ленинградской области 27 сентября сообщила, что Сланцевский городской суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти. По версии следствия, подозреваемый реализовывал алкогольную продукцию на территории вблизи деревни Гостицы Сланцевского района. Задержанного арестовали на один месяц.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ