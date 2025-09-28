В блоке «Победа» рассказали о росте общественного напряжения в Молдавии

В Молдавии в преддверии парламентских выборов растет напряжение в обществе, сообщила «Известиям» депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь исполкома блока «Победа» Марина Таубер.

«Любимый сценарий властей — посеять в обществе сомнения и недоверие к оппозиции, внушить людям страх, что любое участие в протесте или помощь оппозиционной партии может обернуться уголовным делом. <…> Таким образом, вместо того чтобы запугать людей, власть всё больше дискредитирует сама себя. Никакие обыски, никакие угрозы и никакие запугивания не смогут остановить общественное возмущение», — сказала она.

28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы.

Подробнее читайте в интервью «Известиям»:

«Мы живем в последние дни до выборов как на пороховой бочке»