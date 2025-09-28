Эрдоган сообщил о выступлении Нетаньяху в ООН перед пустым залом
Многие делегаты покинули зал перед выступлением израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) из-за действий Израиля в Газе. Об этом 27 сентября сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид: бомбят мирных жителей, голод в Газе безжалостно используется как оружие массового уничтожения. Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам», — сказал он на форуме Bosphorus.
Перед началом выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 26 сентября десятки делегатов покинули зал.
