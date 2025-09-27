Офис Бербок назвал техсбоем отключение ее микрофона при представлении делегации РФ
Отключение микрофона председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок в момент представления ею делегации из РФ произошло из-за технического сбоя. Об этом 27 сентября сообщили представители Бербок.
«Офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале Генеральной Ассамблеи, это ответственность секретариата ООН», — сообщила представитель офиса председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинзони ТАСС.
По ее словам, произошедшее было зафиксировано из-за сбоя техники.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в этот же день призвала секретариат ООН выявить причины неисправности микрофона Бербок, которая произошла в момент, когда та произносила «Российская Федерация».
