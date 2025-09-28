Реклама
Эксперт указал на превосходство БПЛА «Герань» ВС РФ над новым украинским дроном

Эксперт Сивков: новый дрон ВСУ «Зозуля» — уступающая версия «Герани» ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Зозуля» практически является аналогом российского беспилотника модели «Герань», однако уступает ему в дальности полета. Об этом 27 сентября сообщил «Известиям» военный эксперт Константин Сивков.

«Что я могу сказать вам про эту «Зозулю»? Сравним ее с нашей «Геранью». «Герань» летает на 2,6 тыс. км, «Зозуля» — на 2,1 тыс. км. <…> «Герани» по средней модификации имеют возможность обеспечить коллективное нанесение ударов. <…> «Герань» — разведчик, «Герань» — ложная цель, «Герань» — ударный комплекс. Ничего этого у «Зозули» нет. Поэтому можно так сказать, что «Зозуля» — это фактически тукалинская версия нашей «Герани», — рассказал он.

Однако, как добавил Сивков, разработанный БПЛА может за счет небольшой высоты своего полета вводить в заблуждение системы по выявлению воздушных целей, так как они могут воспринимать данный объект за крупные стаи птиц или одного массивного пернатого типа аиста. Это, по его словам, требует решения, которое может заключаться в дополнительном улучшении российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Надо устанавливать усиленные системы ПВО, которые смогут обнаружить и уничтожать эти «Зозули». Мы не должны допустить их пролета <…> на особо важные объекты, крупные города например, какие-то особенные там предприятия», — подытожил он.

Зонтик для «Тосочки»: как тяжелые огнеметные системы прикрывают от дронов
Машины ТОС-2 стали приоритетной целью для беспилотников врага

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук 23 сентября указал на неспособность Украины продолжать боевые действия без помощи европейских государств. Он уточнил, что все беспилотники поставляются Киеву в виде комплектов, которые остается только собрать. По словам специалиста, Украина практически не производит технику в связи с отсутствием финансирования.

