СМИ сообщили о задержании британского политика в Лондоне после визита в Москву

Британского политика и критика санкций против РФ Джорджа Галлоуэя задержали в аэропорту Лондона после того, как он вернулся из Москвы. Об этом 27 сентября сообщило издание The Telegraph.

Уточняется, что Галлоуэй прибыл в воздушную гавань Гатвик вместе со своей супругой рейсом через Абу-Даби.

По информации издания, политик был задержан сотрудниками контртеррористического подразделения в соответствии с законодательством Британии от 2019 года. После задержания его отпустили и не предъявили обвинений.

Портал NL Times 26 сентября сообщил, что в Нидерландах задержали двоих 17-летних подростков, которых заподозрили в шпионаже в пользу России. Власти страны считают, что несовершеннолетние в Гааге совершали хакерские действия, используя устройство для сканирования Wi-Fi-сетей (Wi-Fi-сниффер).

