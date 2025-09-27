Дегтярев заявил о рекордном количестве участников на «Президентских состязаниях»

Во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» в детском центре «Орленок» поучаствовали 7,7 млн человек. Об этом 27 сентября сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Данный турнир проводится с 2011 года. Состязания организованы Министерством просвещения и Министерством спорта РФ.

«Благодаря инициативе главы государства [Владимира Путина] с 2011 года проводятся эти масштабные всероссийские состязания, и сегодня мы имеем рекордный охват: 7,7 млн школьников приняли участие в этом году», — сказал он в ходе выступления на закрытии финального этапа соревнований.

По его словам, именно на таких мероприятиях закаляется характер, а также формируется любовь людей к спорту. Он также добавил, что спортсмены, которые приняли участие в «Президентских состязаниях», показывают пример своим сверстникам.

