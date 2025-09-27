Захарова рассказала об охранявшей пресс-конференцию Лаврова овчарке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на пресс-конференции 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) охраняла овчарка.
«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял песель», — написала она в Telegram-канале.
Захарова добавила, что охранная собака внесла свою лепту в выступление российского министра на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, периодически комментируя происходящее лаем.
Лавров 27 сентября во время пресс-конференции ООН заявил, что коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа и планам по аннексии Западного берега реки Иордан нет оправдания. Уточнялось, что министр осудил бомбардировки и голод, которые уносят жизни палестинских детей.
