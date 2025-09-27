В Запорожье произошло отключение электричества из-за атаки ВСУ

Запорожская область осталась без электроснабжения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетические объекты. Об этом в субботу, 27 сентября, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области в результате атаки ВСУ на энергетические объекты», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что специалисты уже приступили к переключению систем на резервные источники питания. По его словам, электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов.

В Минобороны РФ в этот же день сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников ВСУ над Курской, Белгородской и Брянской областями.

