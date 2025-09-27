Лавров пошутил о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Сочи
Министр иностранных дел России 27 сентября сообщил, что во время переговоров Иосифа Сталина с руководителями США и Великобритании о создании ООН советская сторона предлагала сделать штаб-квартиру организации в Сочи.
«Есть такая легенда, что, когда были переговоры, первый раз в ходе которых упоминалась необходимость создания всемирной организации, между Сталиным, [Франклином] Рузвельтом и [Уинстоном] Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН», — отметил министр иностранных дел России в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.
По его словам, российский город доказал свою способность принимать крупные мероприятия. Лавров уточнил, что в случае принятия такого решения там уже готова инфраструктура.
Ранее в этот день Лавров заявил, что Россия призывает не допустить «дворцового переворота» в секретариате ООН и его узурпации Западом. Глава российского МИДа также отметил, что работа секретариата должна быть транспарентной и учитывать интересы всех государств-членов.
