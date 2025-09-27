Лавров осадил журналиста Sky News за просьбу говорить по-английски на ГА ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 сентября в рамках выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) осадил журналиста британского телеканала Sky News за его просьбу ответить на заданный им вопрос не по-русски, а по-английски.

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — сказал он.

Данное напоминание глава МИД РФ также сделал на русском языке.

Лавров в рамках этого же выступления пошутил о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Сочи. Министр вспомнил о существовании легенды, зародившейся в момент проведения переговоров, в которых участвовали Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Тогда, как сообщил глава МИД РФ, лидер СССР предложил перенести штаб-квартиру данной организации в Сочи.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ