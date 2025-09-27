Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над территорией России
Мир
Директор ЗАЭС указал на невозможность совместного управления объектом
Мир
Постпред Ирана направил письмо на имя Гутерриша с осуждением заявлений Трампа
Мир
В Каракасе прозвучали взрывы
Мир
Политолог назвал обвинения Киева в якобы атаке на Харьков попыткой обелить себя
Мир
Мадуро ввел чрезвычайное положение после ударов США по Каракасу
Общество
На Кубани восстановили железнодорожную инфраструктуру после снегопадов
Общество
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
Мир
В Индии заявили о желании бизнеса занять место компаний Запада в России
Спорт
Сборная Швеции обыграла Латвию со счетом 6:3 на молодежном ЧМ по хоккею
Мир
CBS сообщил о приказе Трампе об ударах по целям в Венесуэле
Спорт
Российский хоккеист Дорофеев забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ и обошел Овечкина
Мир
В США указали на попытку Киева фейками сменить повестку с теракта в Хорлах
Мир
Полиция Ирана изъяла у протестующих на юго-западе страны несколько единиц оружия
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –3 градусов в Москве 3 января
Общество
Эксперт назвала количество дней отдыха в 2026 году

Лавров осадил журналиста Sky News за просьбу говорить по-английски на ГА ООН

0
EN
Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 сентября в рамках выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) осадил журналиста британского телеканала Sky News за его просьбу ответить на заданный им вопрос не по-русски, а по-английски.

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — сказал он.

Данное напоминание глава МИД РФ также сделал на русском языке.

Глаголом жгли: как русский язык будут избавлять от грубых заимствований
Когда появится центр его продвижения за рубежом и что не так с изучением Пушкина в школах РФ

Лавров в рамках этого же выступления пошутил о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Сочи. Министр вспомнил о существовании легенды, зародившейся в момент проведения переговоров, в которых участвовали Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Тогда, как сообщил глава МИД РФ, лидер СССР предложил перенести штаб-квартиру данной организации в Сочи.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026