Синоптики спрогнозировали дождь и до +10 градусов в Москве 28 сентября
Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 28 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.
В Московской области днем будет от +6 до +11 градусов, ночью температура может упасть до –1 градуса.
Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5–11 м/c.
Атмосферное давление будет составлять 759–762 мм ртутного столба.
Специалисты из «Яндекс Погоды» 26 сентября рассказали «Известиям» о пасмурной погоде в Москве и столичном регионе, которая установится в последние выходные сентября. По их информации, ожидается дождливость, а также северный, северо-западный и северо-восточный ветры, скорость которых будет достигать приблизительно до 7 м/с.
