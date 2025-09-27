Три человека пострадали из-за ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
В результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три мирных жителя Белгорода. Об этом 27 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Уточненная информация о последствиях ракетного обстрела Белгорода. За медицинской помощью обратились три мирных жителя. 16-летний юноша и женщина в момент ракетного удара находились на улице, еще одна женщина — в МКД (многоквартирном доме. — Ред.)», — написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что все пострадавшие получили баротравму, им оказывается необходимая помощь.
Ранее в этот день ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Гладков сообщал, что осколками были посечены 10 автомобилей, также повреждено остекление коммерческого помещения.
