Один мирный житель погиб и три пострадали в результате ударов ВСУ в ДНР
В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель, еще трое получили ранения. Об этом 27 сентября сообщил глава региона Денис Пушилин.
«В Селидово в результате обстрела со стороны ВФУ с использованием реактивной артиллерии калибра 122 мм погиб мужчина 1961 года рождения, пострадали женщина 1970 года рождения и мужчина 1963 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
Также в результате детонации взрывоопасного предмета ранения получил мужчина в Шахтерске. Всем пострадавшим оказывается помощь.
Ранее, 26 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском районе в результате удара беспилотников ВСУ пострадали три мирных жителя. Гладков отметил, что также повреждения получили два автомобиля и оборудование коммерческого объекта.
