Лавров указал на помощь Украине во всех «пакостях» от Великобритании

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине во всех «пакостях» помогает Великобритания, как она это делала много столетий. Он сообщил об этом 27 сентября на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

«Я знаю наверняка, что помогают украинцам во всех этих пакостях британцы, как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве», — сказал министр.

Лавров отметил, что в России отлично работают военная разведка и Служба внешней разведки, которые показывают истинное лицо тех, кто пытается «такие провокации состряпать».

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что в стране не допустят какого-либо нарушения территории или воздушного пространства.

Гонка обвинений: как европейцы пытаются сорвать диалог РФ и США
«Партия войны» демонизирует Россию перед Трампом с помощью провокаций вокруг нарушения воздушного пространства НАТО

Ранее, 25 сентября, агентство Bloomberg cообщило, что представители европейских стран уведомили РФ о готовности уничтожать самолеты за нарушение воздушного пространства. По информации агентства, послы Германии, Франции и Великобритании в ходе встречи в Москве заявили о своей обеспокоенности по поводу вторжения якобы российских самолетов на территорию Эстонии.

26 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация о якобы предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства является фантазией в угоду русофобии. По словам дипломата, подобные новости создаются с целью развить русофобскую риторику европейских государств.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

