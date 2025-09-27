Лавров указал на помощь Украине во всех «пакостях» от Великобритании
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине во всех «пакостях» помогает Великобритания, как она это делала много столетий. Он сообщил об этом 27 сентября на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).
«Я знаю наверняка, что помогают украинцам во всех этих пакостях британцы, как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве», — сказал министр.
Лавров отметил, что в России отлично работают военная разведка и Служба внешней разведки, которые показывают истинное лицо тех, кто пытается «такие провокации состряпать».
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что в стране не допустят какого-либо нарушения территории или воздушного пространства.
Ранее, 25 сентября, агентство Bloomberg cообщило, что представители европейских стран уведомили РФ о готовности уничтожать самолеты за нарушение воздушного пространства. По информации агентства, послы Германии, Франции и Великобритании в ходе встречи в Москве заявили о своей обеспокоенности по поводу вторжения якобы российских самолетов на территорию Эстонии.
26 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация о якобы предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства является фантазией в угоду русофобии. По словам дипломата, подобные новости создаются с целью развить русофобскую риторику европейских государств.
