Лавров заявил о невозможности Украины вернуться к границам 2022 года

Рассчитывать на возвращение к границам 2022 года для Украины было бы политической слепотой. Об этом 27 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

«Знаете, насчет границ 2022 года, по-моему, уже никто на них не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», — рассказал он.

26 сентября газета El Pais со ссылкой на анонимный источник в Берлине сообщила, что в Европейском союзе назвали ошибочным утверждение президента США Дональда Трампа, что Украина может с помощью интеграционного объединения вернуть свои старые границы.

