Глава МИД РФ сообщил об обсуждении новых ударов по Ирану

Некоторые «знающие люди» сообщают, что новые удары по Ирану обсуждаются. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«То, что и вы пишете периодически, и политологи об этом упоминают, то, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется и, как кто-то сообщает из знающих людей, даже обсуждается в практическом плане, — это тоже достаточно показательно», — рассказал Лавров.

Он также считает, что это всё достаточно показательно и синхронизировано, как военная угроза, так и мера экономического удушения.

20 сентября в МИД РФ раскритиковали позицию европейских стран в отношении Ирана. Москва неоднократно подчеркивала незаконность действий европейских стран по восстановлению санкций против Ирана в рамках Совета Безопасности (СБ) ООН. Кроме того, МИД РФ также подчеркнул важность продолжения конструктивного диалога с государством.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ