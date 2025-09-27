Реклама
Лавров удивился отсутствию интереса Запада к подробностям инцидента в Буче

Фото: TASS/Pamela Smith
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил удивление, что никто из западных журналистов не пытается выяснить подробности инцидента в украинском городе Буча. Он сообщил об этом на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

«Обращался к генеральному секретарю [ООН]. Более того, мы даже направили официальный запрос в управление ООН по правам человека. Просили об одном. Изначально расследование, к которому мы призвали, никто не захотел организовывать», — заявил Лавров.

Министр также отметил, что Россия попросила как минимум опубликовать имена тех, чьи тела были продемонстрированы по Би-би-си, но юристы секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников.

Над пропастью во лжи: с чего начиналась Буча
Для чего тиражируются украинские фейки и каких информационных вбросов можно ждать в ближайшее время

10 сентября представитель РФ на 60-й сессии Совета по правам человека в Женеве Артем Исаков сообщил, что управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в течение 3,5 года отвечает категорическим молчанием на запросы России о предоставлении имеющейся информации по событиям в украинском городе Буча. Российские дипломаты не могут даже получить список предполагаемых жертв, не говоря о протоколах судебной медэкспертизы или других доказательствах, указал Исаков.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

