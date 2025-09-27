Президент Колумбии предложил переместить штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал аннулирование его визы Госдепартаментом США и предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Он написал об этом 27 сентября на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Штаб-квартира Организации Объединенных Наций не может оставаться в Нью-Йорке», — написал он.

Президент Колумбии добавил, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права. По его словам, об этом свидетельствует аннулирование его визы из-за призыва к США и Израилю не поддерживать геноцид.

Виза колумбийского президента Густаво Петро была отозвана 26 сентября по причине якобы осуществляемого им подстрекательства к насилию во время уличного выступления в Нью-Йорке. Уточняется, что президент обратился к американским военнослужащим с якобы призывом игнорировать распоряжения командования.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ